«2026 год будет худшим»: Радий Хабиров на вопрос о ремонте дорог в Башкирии

— Я должен сказать, тем более люди слушают, что следующий год и 2026-й год в республике, в плане наших возможностей, с проблемами, которые есть, будет, наверное, худшим годом. Надеюсь, что когда-то все это завершится. Мы входим [в следующий год] с самым большим дефицитом бюджета, — заявил на «Прямой линии» Радий Хабиров.