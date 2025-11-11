«2026 год будет худшим»: Радий Хабиров на вопрос о ремонте дорог в Башкирии

Сегодня, 11 ноября, на Прямой линии с главой Башкирии Радием Хабировым, руководителю региона задали вопрос о ремонте дорог. Жители нескольких деревень Бураевского района пожаловались на полностью разбитые сельские дороги, которые повредили большегрузы при строительстве трассы М-12. Они попросили власти отремонтировать полотно, которое весной и осенью из-за дождей становится непригодным для использования.
В ответ на это, Радий Хабиров поручил членам своей команды проработать этот вопрос и пообещал, что все разбитые участки после строительства трассы будут восстановлены. За счет подрядчиков.
При этом, о планах по ремонту существующих и строительству новых дорог глава Башкирии попросил жителей набраться терпения.
— Я должен сказать, тем более люди слушают, что следующий год и 2026-й год в республике, в плане наших возможностей, с проблемами, которые есть, будет, наверное, худшим годом. Надеюсь, что когда-то все это завершится. Мы входим [в следующий год] с самым большим дефицитом бюджета, — заявил на «Прямой линии» Радий Хабиров.