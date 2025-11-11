В Смоленской области высадили почти 160 тысяч саженцев деревьев

Почти 160 тыс. саженцев и лесных пород деревьев высадили в ходе Всероссийской акции «Сохраним лес» в Смоленской области. В этом году она проводится с сентября по ноябрь по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На протяжении последних лет Смоленская область входит в число 10 лучших субъектов России по эффективности ведения лесного хозяйства. В этом году в регионе проведено 13 мероприятий в ходе акции. К общему делу присоединились около 2 тыс. человек. Например, в Холм-Жирковском муниципальном округе на площади почти 11 га было высажено более 32 тыс. саженцев европейских елей, в Глинковском — более 15 тыс. сеянцев сосны на территории около 5 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.