В Смоленской области высадили почти 160 тысяч саженцев деревьев

На протяжении последних лет Смоленская область входит в число 10 лучших субъектов России по эффективности ведения лесного хозяйства. В этом году в регионе проведено 13 мероприятий в ходе акции. К общему делу присоединились около 2 тыс. человек. Например, в Холм-Жирковском муниципальном округе на площади почти 11 га было высажено более 32 тыс. саженцев европейских елей, в Глинковском — более 15 тыс. сеянцев сосны на территории около 5 га.