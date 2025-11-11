Дешевле, чем в Архангельске, но дороже Тюмени: Ростовская область заняла 18-е место в рейтинге стоимости борща

Ростовская область заняла 18-е место в свежем «Индексе борща» среди 36 участников рейтинга — крупных городов России. Это сообщается на сайте одноименного проекта. Семейный обед из четырех порций борща с хлебом в донской столице оказался дешевле среднего по стране показателя — 203.48 рубля. При этом ростовчане платят за борщ больше, чем жители Новосибирска и Салехарда.
В четвертом квартале стоимость набора продуктов для борща в Ростове снизилась. Цена уменьшилась со 198,38 рубля до 171,95 рубля. Значительно подешевели почти все овощи. Картофель подешевел с 26,95 до 10,5 рубля за 350 граммов. Капуста теперь стоит 5,2 рубля вместо 9,8 рубля за 200 грамм. Лук снизился в цене с 5,36 до 3,04 рубля за 80 граммов.
Морковь подешевела более чем в два раза — с 5,6 до 2,16 рубля за 80 граммов. Свекла теперь обходится в 4,29 рубля против прежних 11,05 рубля за 130 граммов. Чеснок немного уменьшился в цене — с 2,64 до 2,22 рубля за зубчик.
Однако курятина показала рост цены. Ее стоимость увеличилась со 94,94 рубля до 102,5 рубля за полкило. Цены на сметану и хлеб остались без изменений. Сметана стоит 28,89 рубля за 100 граммов, а хлеб — 13,15 рубля за 200 граммов.
Авторы проекта подчеркивают: цену они считают не за пятилитровую кастрюлю, а именно за четыре порции первого блюда. Продукты выбирают в сетевых супермаркетах или магазинах у дома, ищут самые дешевые позиции.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Вино в подвале и праздники во дворе: Жильцы дома в центре Ростова подали в суд из-за соседства с рестораном.