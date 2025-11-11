Дешевле, чем в Архангельске, но дороже Тюмени: Ростовская область заняла 18-е место в рейтинге стоимости борща

В четвертом квартале стоимость набора продуктов для борща в Ростове снизилась. Цена уменьшилась со 198,38 рубля до 171,95 рубля. Значительно подешевели почти все овощи. Картофель подешевел с 26,95 до 10,5 рубля за 350 граммов. Капуста теперь стоит 5,2 рубля вместо 9,8 рубля за 200 грамм. Лук снизился в цене с 5,36 до 3,04 рубля за 80 граммов.