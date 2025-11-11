Ричмонд
В селе Парабель в Томской области пройдет межмуниципальный бизнес-форум

Предприниматели узнают о мерах поддержки для проектов в сельском хозяйстве, туризме и культуре.

Межмуниципальный бизнес-форум состоится 20 ноября в Доме культуры села Парабель Томской области. Он пройдет в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

В мероприятии могут принять участие предприниматели Парабельского, Каргасокского и Колпашевского районов Томской области, а также представители отраслевых региональных департаментов и институтов развития бизнеса. В программе форума — пленарная дискуссия о развитии предпринимательства в муниципальных образованиях Томской области и презентация инвестиционных проектов. Предприниматели примут участие в деловой игре и семинаре по эффективным продажам, ознакомятся с услугами центра «Мой бизнес» и узнают о доступных мерах поддержки для проектов в сельском хозяйстве, туризме, культуре и молодежном предпринимательстве.

«Регулярное проведение бизнес-форумов в муниципалитетах позволяет выстраивать эффективный диалог между предпринимателями и институтами развития. Благодаря обратной связи от бизнеса мы можем совершенствовать меры поддержки, делая их максимально эффективными для предпринимателей из разных отраслей», — отметила директор центра «Мой бизнес» Томской области Ольга Нужная.

Участие бесплатное, зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Это уже шестой подобный форум, проведенный с 2023 года. Предыдущие мероприятия позволили более 500 предпринимателям из различных районов области ознакомиться с возможностями государственной поддержки и услугами институтов развития бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.