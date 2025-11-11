В селе Парабель в Томской области пройдет межмуниципальный бизнес-форум

В мероприятии могут принять участие предприниматели Парабельского, Каргасокского и Колпашевского районов Томской области, а также представители отраслевых региональных департаментов и институтов развития бизнеса. В программе форума — пленарная дискуссия о развитии предпринимательства в муниципальных образованиях Томской области и презентация инвестиционных проектов. Предприниматели примут участие в деловой игре и семинаре по эффективным продажам, ознакомятся с услугами центра «Мой бизнес» и узнают о доступных мерах поддержки для проектов в сельском хозяйстве, туризме, культуре и молодежном предпринимательстве.