В Тамбовской области засеяли 450 килограммов желудей

«В этом году выдался богатый урожай желудей. Собственными силами мы собрали и засеяли в питомнике 450 килограммов желудей дуба черешчатого. В прошлом году удалось собрать всего 100 килограммов плода дуба. Как правило, дуб хорошо плодоносит раз в три года. Через год, когда саженцы подрастут примерно до 20 сантиметров, мы их пересадим уже в лес на места деревьев менее ценных пород», — отметил директор Степного лесхоза Борис Ерохин.