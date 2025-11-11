В Тамбовской области засеяли 450 килограммов желудей

Желуди дуба, 450 кг, засеяли на площадях питомника Степного лесхоза в окрестностях села Кузьмино-Гать Тамбовской области. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.
Площадь Степного лесхоза составляет 12,5 тыс. га. Желуди засеивают для выращивания саженцев дуба с целью обновления и улучшения лесного фонда. Через год полученные саженцы пересадят в лес. Дубовые леса отличаются особой устойчивостью: их корни укрепляют почву, предотвращая эрозию, густая листва создает тень и сохраняет влагу.
«В этом году выдался богатый урожай желудей. Собственными силами мы собрали и засеяли в питомнике 450 килограммов желудей дуба черешчатого. В прошлом году удалось собрать всего 100 килограммов плода дуба. Как правило, дуб хорошо плодоносит раз в три года. Через год, когда саженцы подрастут примерно до 20 сантиметров, мы их пересадим уже в лес на места деревьев менее ценных пород», — отметил директор Степного лесхоза Борис Ерохин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.