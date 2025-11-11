В Кашире завершили благоустройство исторического центра

Благоустройство провели на главной улице города, а также на прилегающих территориях. Там высадили новые деревья и создали места отдыха. В скверах обустроили зоны отдыха, спортивные и игровые площадки. Пешеходные маршруты и парковку сделали более удобными. Кроме того, в городе создали музей под открытым небом с информационными щитами об истории Каширы, а также высадили плодовые деревья.