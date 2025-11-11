В Кашире завершили благоустройство исторического центра

Благоустройство исторического центра города завершили в Кашире Московской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Проект по обновлению исторического центра Каширы стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений два года назад. Там появилось удобное пространство для доступа к важным объектам, а также маршрут, соединяющий уже реализованные и будущие проекты», — рассказали в министерстве благоустройства региона.
Благоустройство провели на главной улице города, а также на прилегающих территориях. Там высадили новые деревья и создали места отдыха. В скверах обустроили зоны отдыха, спортивные и игровые площадки. Пешеходные маршруты и парковку сделали более удобными. Кроме того, в городе создали музей под открытым небом с информационными щитами об истории Каширы, а также высадили плодовые деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.