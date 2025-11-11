Разработка российских ученых улучшит сейсморазведку и ультразвуковую дефектоскопию

Фаворская и другие ученые уже много лет разрабатывают подходы, позволяющие использовать так называемые «химерные» сетки для моделирования того, как распространяются различные упругие колебания в сложно устроенных средах. Суть этого подхода заключается в том, что в его рамках изучаемый объект не описывается только одной единой сеткой, а его геометрия разбивается на нескольких сеток разного типа.