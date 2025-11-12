В Казани суд закрыл «Шаурму на углях» из-за антисанитарии

Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану вместе с представителями правоохранительных органов пришли с проверкой в казанскую точку общепита «Шаурма на углях», расположенную на улице Мавлютова.
«В ходе проверки был выявлен ряд нарушений обязательных требований санитарного законодательства», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.
В итоге на владельца заведения составили административные протоколы. Все материалы проведенной проверки отправили в суд, который постановил закрыть «Шаурму на углях» в Казани на 45 суток. Это время дано предпринимателю, чтобы он устранил все выявленные нарушения.