Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани суд закрыл «Шаурму на углях» из-за антисанитарии

Нарушения выявили во время совместной проверки Роспотребнадзора и правоохранительными органами.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану вместе с представителями правоохранительных органов пришли с проверкой в казанскую точку общепита «Шаурма на углях», расположенную на улице Мавлютова.

«В ходе проверки был выявлен ряд нарушений обязательных требований санитарного законодательства», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

В итоге на владельца заведения составили административные протоколы. Все материалы проведенной проверки отправили в суд, который постановил закрыть «Шаурму на углях» в Казани на 45 суток. Это время дано предпринимателю, чтобы он устранил все выявленные нарушения.