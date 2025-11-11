Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

По словам фитнес-эксперта, так называемые «ушки» на внешней стороне бедра являются генетической проблемой, которая чаще всего может усугубиться из-за некорректной тренировочной программы и неправильного питания. В связи с этим она объяснила, что избавиться от них можно только с помощью подхода, включающий силовые и кардиотренировки, работу с осанкой, а также рациональное питание и процедуры, направленные на устранение отечности.