Мобильный интернет появился в 75 населенных пунктах Волгоградской области

«Билайн» предоставил скоростной мобильный интернет жителям 75 небольших населенных пунктов в 27 районах Волгоградской области. Всего он подключил 100 новых базовых станций, из них 24 были установлены во взаимодействии с другими операторами в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Например, интернет появился в селе Прямая Балка (Дубовский район), хуторе Буерак-Поповский (Серафимовичский район), хуторе Ямы и поселке Третья Карта (Среднеахтубинский район). Теперь жители могут пользоваться связью 4G: общаться с близкими в удобном формате, совершать переводы через мобильный банк и заказывать товары с маркетплейсов, смотреть видео и слушать музыку онлайн.
«В этом году мы сделали акцент на увеличение покрытия сети на территории Волгоградской области. В результате связь “Билайна” появилась и на удаленных хуторах, и в пригородах Волгограда», — рассказал директор Волгоградского отделения «Билайн» Егор Лопушков.
Мобильная связь в населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука и возможность использовать мобильный интернет во время разговора по телефону достигается благодаря технологии VoLTE.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.