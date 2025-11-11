В Волгодонске в Ростовской области появилась липовая аллея

Сотрудники Ростовской АЭС приняли участие в субботнике, во время которого посадили в Волгодонске 25 молодых лип. Их высадили в ходе акции «Зеленая весна», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Посадку лип было решено проводить именно осенью, в это время саженцы лучше приживаются. Аллея появилась на территории парка «Молодежный», рядом с дорогой, ведущей к кафедральному собору Рождества Христова.
«Саженцы выращены в питомнике в Волгоградской области. Липы для посадки выбраны не случайно. Именно эти деревья наиболее подходят для нашего климата. Они хорошо выдерживают и засуху, и мороз. Но самое главное — это аромат, который будет стоять на улице во время цветения», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.