В Волгодонске в Ростовской области появилась липовая аллея

«Саженцы выращены в питомнике в Волгоградской области. Липы для посадки выбраны не случайно. Именно эти деревья наиболее подходят для нашего климата. Они хорошо выдерживают и засуху, и мороз. Но самое главное — это аромат, который будет стоять на улице во время цветения», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.