В Ростовской области сняли трехлетний карантин по южноамериканской томатной моли

Карантин по южноамериканской томатной моли действовал на Дону на площади 284,6 га.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменен карантинный фитосанитарный режим, действовавший в связи с обнаружением южноамериканской томатной моли. Соответствующая информация была распространена Россельхознадзором по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Поднадзорная территория общей площадью 284,6 гектара официально освобождена от карантина. Решение было принято 7 ноября, о чем в пресс-службе сообщили 11 ноября.

Очаги опасного карантинного вредителя, южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta), были зафиксированы в регионе в 2022 году. Это потребовало введения особого режима на территории Самарского сельского поселения в Азовском районе.

На протяжении трех лет специалистами ведомства последовательно реализовывался план по локализации и последующей ликвидации вредителя.

Основанием для снятия карантина послужили данные мониторинга, которые подтвердили, что с 2022 по 2025 год в установленной зоне не было выявлено ни одного случая присутствия карантинного объекта.

Отметим, что южноамериканская томатная моль представляет серьезную угрозу для посадок томатов как в открытом, так и в закрытом грунте, нанося значительный экономический ущерб сельскому хозяйству.

