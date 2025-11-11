Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вороновского

«~Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело~. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить. Каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных мною в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было», — сказал депутат.