Радий Хабиров о бывшем вице-премьере Алане Марзаеве: «Мнение не изменилось»

Глава Башкирии дал оценку в отношении экс-чиновника, обвиняемого в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 ноября, на Прямой линии с главой Башкирии Радием Хабировым, руководителю региона задали вопрос, касательно его мнения о бывшем вице-премьере республики Алане Марзаеве. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в сентябре 2024 года и сейчас Марзаев находится в СИЗО, пока идет следствие.

— Мне кажется, я четко объяснил свою позицию, и моя позиция не меняется. Ждем решения суда. Я не защищаю коррупционеров. Я спокойно выдерживаю свое мнение, когда я, как живой и юридически образованный человек, говорю, что я не спорю с решением суда. Я могу быть внутренне не согласен, но я не буду идти против того, что мы живем в цивилизованном правовом государстве, — рассказал Радий Хабиров на «Прямой линии». — В то же время, когда возникает подозрение о какой-либо взятке, он [чиновник] вылетает отсюда, когда его еще не довели до допроса. Здесь все быстро решается, поэтому давайте проявлять устойчивость.

