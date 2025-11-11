Радий Хабиров о бывшем вице-премьере Алане Марзаеве: «Мнение не изменилось»

— Мне кажется, я четко объяснил свою позицию, и моя позиция не меняется. Ждем решения суда. Я не защищаю коррупционеров. Я спокойно выдерживаю свое мнение, когда я, как живой и юридически образованный человек, говорю, что я не спорю с решением суда. Я могу быть внутренне не согласен, но я не буду идти против того, что мы живем в цивилизованном правовом государстве, — рассказал Радий Хабиров на «Прямой линии». — В то же время, когда возникает подозрение о какой-либо взятке, он [чиновник] вылетает отсюда, когда его еще не довели до допроса. Здесь все быстро решается, поэтому давайте проявлять устойчивость.