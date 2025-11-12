Ричмонд
В центре Калининграда приступили к капремонту крыши столетнего дома

Здание располагается на улице Черняховского, 17.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик огородил территорию возле дома. Специалисты снимают с крыши старую керамическую черепицу.

Работы выполняет ООО СК «Стандарт» за 14,6 миллиона рублей. В марте с компанией заключили контракт на разработку проекта ремонта кровли и фасада здания. Кроме того, специалистам предстояло привести в порядок крышу.

Здание на улице Черняховского входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Его построили в Кёнигсберге в 1925 году. На фасаде сохранился барельеф с изображением птицы и грозди винограда. Стены также украшены рустом с розетками и сложным узором. На крыше уложена керамическая черепица.