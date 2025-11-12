В центре Калининграда приступили к капремонту крыши столетнего дома

Здание на улице Черняховского входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Его построили в Кёнигсберге в 1925 году. На фасаде сохранился барельеф с изображением птицы и грозди винограда. Стены также украшены рустом с розетками и сложным узором. На крыше уложена керамическая черепица.