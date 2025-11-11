В Пятигорске прошел масштабный фестиваль профессий

Выставочные павильоны были трансформированы в мини-модели ключевых отраслей. Школьники смогли увидеть реальную картину рынка труда, узнали о наиболее востребованных специальностях и познакомились с учебными заведениями, предлагающими подготовку по интересующим направлениям. Ребята посетили мастер-классы, где могли попробовать себя в тех сферах, о которых раньше только читали или слышали: медицине, инженерии, туризме и сервисе, педагогике и других.