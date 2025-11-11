В Пятигорске прошел масштабный фестиваль профессий

Фестиваль «Портал в профессию твоего будущего» прошел в Пятигорске. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Более 1500 юных гостей смогли попробовать себя в тех сферах, которые определяют экономическое развитие региона. Организатором мероприятия выступил кадровый центр Ставропольского края, который привлек к участию более 20 учебных заведений и ведущих работодателей региона.
В рамках круглого стола «Поколение Z на рынке труда: баланс между творческими амбициями и реальными потребностями работодателей» состоялся диалог между представителями власти, бизнеса и молодежью. Обсуждались ключевые вопросы: как гармонично сочетать стремление к самовыражению с потребностями экономики, превратить увлечение в профессию, а талант — в успешную карьеру.
Выставочные павильоны были трансформированы в мини-модели ключевых отраслей. Школьники смогли увидеть реальную картину рынка труда, узнали о наиболее востребованных специальностях и познакомились с учебными заведениями, предлагающими подготовку по интересующим направлениям. Ребята посетили мастер-классы, где могли попробовать себя в тех сферах, о которых раньше только читали или слышали: медицине, инженерии, туризме и сервисе, педагогике и других.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.