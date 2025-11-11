Как определить тип фигуры, на что он влияет и как правильно подобрать одежду

Люди не делятся на тех, у кого «идеальная фигура» и у кого «не очень», — каждый человек по-своему уникален. Знание своего типа фигуры — это ключ к стилю, который поможет подчеркнуть достоинства и чувствовать себя уверенно и привлекательно. Какие бывают типы фигуры, как правильно определить свой тип и можно ли его изменить, не прибегая к хирургии, рассказывает «Газета.Ru».