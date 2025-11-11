Волонтеры и люди в погонах озвучили версии во время поиска мальчика под Березино. Об этом пишет mlyn.by.
Напомним, поиски мальчика, который пропал у деревни Карбовское, ведутся четвертые сутки. Утром в субботу, 8 ноября, 14-летний Максим Зенькович, который приехал в деревню из Минска на каникулы, ушел кататься на велосипеде и домой не вернулся.
Так, милиция не исключает криминальную причину пропажи подростка. Но волонтеры надеются на лучшее: что подростка, у которого имеются проблемы со здоровьем, приютила какая-нибудь пожилая местная жительница одного из населенных пунктов в округе, добрая старушка, которая не знает о поисках. Поисковики считают, что Максим мог довольно далеко уйти с велосипедом, тем более уехать.
Поиски мальчика, в которых задействовано около 800 человек, продолжаются круглосуточно. Поисковые работы ведутся на земле и с воздуха, а для расширения зоны поиска используются квадрокоптеры.
Ранее в УВД Миноблиполкома напомнили приметы пропавшего школьника Максима Зеньковича.
А еще появилось видео с места поисков пропавшего мальчика под Березино.
Подросток пропал 8 ноября. Фото: Телеграм-канал «Минская область|О главном».