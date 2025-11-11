Волонтеры и люди в погонах озвучили версии во время поиска мальчика под Березино

Так, милиция не исключает криминальную причину пропажи подростка. Но волонтеры надеются на лучшее: что подростка, у которого имеются проблемы со здоровьем, приютила какая-нибудь пожилая местная жительница одного из населенных пунктов в округе, добрая старушка, которая не знает о поисках. Поисковики считают, что Максим мог довольно далеко уйти с велосипедом, тем более уехать.