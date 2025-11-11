Еще два новых фельдшерских пункта открыли в селах Алтайского края

Два современных фельдшерских пункта открыли в селах Переясловка Топчихинского района и Верх-Чуманка Баевского района Алтайского края. Это стало возможно в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Новые учреждения оборудованы всем необходимым для оказания комплексной медицинской помощи. В них созданы комфортные условия для работы медиков и приема пациентов: современные кабинеты, стерильные зоны, а также удобные помещения для ожидания. В медпунктах жители смогут получать необходимое лечение и консультации.
С начала года в Алтайском крае открыли уже 24 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию. До конца месяца запланировано открытие трех дополнительных фельдшерских пунктов и двух врачебных амбулаторий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.