Радий Хабиров: «В 2025 году на меры поддержки СВО мы выделили 26 млрд рублей»

Хабиров: Башкирия выделила на высказался на поддержку СВО 26 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии рассказал, сколько республика выделила на поддержку специальной военной операции.

— Всегда важны приоритеты. В обществе есть консенсус, что главной задачей для нас все является поддержка специальной военной операции. Это проявляется во всем и приобрело массовый характер. В этом году на меры поддержки СВО мы уже выделили 26 миллиардов, нам нужно 32 миллиарда. В эту сумму входит в том числе и поддержка военнослужащих. — заявил руководитель региона.

