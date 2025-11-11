Сильнейший в солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы ожидается 12 ноября

«Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем, 25-м солнечном цикле», — говорится в сообщении.