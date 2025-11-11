Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильнейший в солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы ожидается 12 ноября

Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от вспышки.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Самый сильный в текущем солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы от нескольких вспышек ожидается 12 ноября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем, 25-м солнечном цикле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке Х5.16, которая стала мощнейшей с октября 2024 года. Она произошла в одном из активных центров, находящемся на линии Солнце — Земля.