Хабиров рассказал, сколько участников СВО из Башкирии уже вернулись домой

— У нас уже вернулось 2700 человек. Но я каждый раз говорю, что вернется к нам после завершения СВО несколько десятков тысяч человек. Из этих 2700 человек почти 700 — с инвалидностью. Это особая часть [нашей] работы, это реабилитация, лечение и так далее. Основная их часть (из 2700 — Ред.) по большей части уже трудоустроена. В большей степени они пошли туда, откуда уходили и там работают. «Герои Башкортостана» — это про то, чтобы людей, которые вернулись из зоны СВО, обладают особыми качествами, призвать на государственную службу, — высказался Хабиров.