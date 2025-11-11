Хабиров рассказал, сколько участников СВО из Башкирии уже вернулись домой

На ежегодной «Прямой линии» глава Башкирии рассказал, сколько человек из республики на данный момент демобилизовались из зоны специальной военной операции. Большинство из них были комиссованы по ранениям или в связи с невозможностью продолжать службу по состоянию здоровья.
Отвечая на вопрос о профессиональных компетенциях бывших военных, которые принимают участие в программе по подготовке кадров «Герои Башкортостана», Радий Хабиров назвал точное количество бойцов, вернувшихся из зоны СВО.
— У нас уже вернулось 2700 человек. Но я каждый раз говорю, что вернется к нам после завершения СВО несколько десятков тысяч человек. Из этих 2700 человек почти 700 — с инвалидностью. Это особая часть [нашей] работы, это реабилитация, лечение и так далее. Основная их часть (из 2700 — Ред.) по большей части уже трудоустроена. В большей степени они пошли туда, откуда уходили и там работают. «Герои Башкортостана» — это про то, чтобы людей, которые вернулись из зоны СВО, обладают особыми качествами, призвать на государственную службу, — высказался Хабиров.
