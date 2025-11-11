В Московской области откроют производство медицинских микроскопов

Сборку операционных и стоматологических микроскопов наладят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском городском округе Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
«Общий объем инвестиций в проект оценивается в 120 миллионов рублей. На площадке будет создано до 25 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-сборщиков, оптиков, специалистов по контролю качества и техническому обслуживанию. Запуск первой очереди запланирован на середину 2026 года», — рассказала зампред правительства Московской области — министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
Компания «Фирма БСТ-3» приобрела помещение площадью 600 кв. м для организации сборки и сервисного обслуживания микроскопов, используемых в хирургии, стоматологии, оториноларингологии и нейрохирургии. Проект предполагает сборку наиболее востребованных моделей с ежегодным объемом выпуска до 200 единиц оборудования. Ранее компания не имела собственных производственных мощностей в Подмосковье, новый объект станет ее первой площадкой в стране.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.