В Московской области откроют производство медицинских микроскопов

Компания «Фирма БСТ-3» приобрела помещение площадью 600 кв. м для организации сборки и сервисного обслуживания микроскопов, используемых в хирургии, стоматологии, оториноларингологии и нейрохирургии. Проект предполагает сборку наиболее востребованных моделей с ежегодным объемом выпуска до 200 единиц оборудования. Ранее компания не имела собственных производственных мощностей в Подмосковье, новый объект станет ее первой площадкой в стране.