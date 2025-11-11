11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких условиях водители литовских грузовиков ждут открытия границы, рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко с учетом обращения литовских властей поручил МИД организовать переговоры по нормализации ситуации на границе.
По словам Светланы Нечай, все необходимые условия для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и защищенности, были организованы очень оперативно. Развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, оказываются услуги кейтеринга. «Качество пищевых продуктов, которые предоставляются, безусловно, не вызывает никакого сомнения», — подчеркнула Светлана Нечай после посещения белорусского пункта пропуска «Бенякони».
Более того, можно практически круглосуточно разогреть готовую пищу. Безопасный питьевой режим как обязательное условие также обеспечен.
Белорусская сторона позаботилась и о том, чтобы люди могли привести себя в порядок, сходить под горячий душ. На специально оборудованных стоянках вблизи белорусских пунктов пропуска организованы блоки с душевыми кабинами и санузлами. «Дополнительные контейнеры, увеличение кратности уборки — это обеспечивает практически безупречное содержание мест пребывания», — добавила заместитель министра здравоохранения.
Светлана Нечай выразила благодарность водителям за поддержание чистоты и порядка в местах временного пребывания. -0-
Фото Леонида Щеглова, скриншот видео Минздрава.