Пугачева дала совет молодежи

Певица Алла Пугачева обратилась к молодежи с призывом не следовать чужим советам и ориентироваться исключительно на свои собственные желания. Соответствующее высказывание артистки было размещено в социальных сетях.
В Сети появилось видео, на котором исполнительница гуляет по улицам Лимассола. Она ответила на вопрос о том, что могла бы посоветовать молодому поколению.
— Не слушайте никаких советов, действуйте так, как хотите. Идите в том направлении, в котором хотите. И не слушайте никого, делайте свое дело — вот мой совет, — сказала певица.
При этом основатель Telegram Павел Дуров дал совет молодежи, которая мечтает «создать что-нибудь великое». По его словам, молодым людям никогда не нужно начинать пить алкоголь.
Ранее российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова заявила, что не до конца верит в искренность Пугачевой. Она отметила, что певице всегда нравилось создавать вокруг себя мифы.
Музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, заявил, что артистка выстроила целую вертикаль собственной власти, чтобы всегда оставаться Примадонной на российской эстраде. Он отметил, что артистка разрушила карьеры многих неугодных ей музыкантов.