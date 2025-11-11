Подавляющее большинство психологов не оправдывают ожиданий россиян от первой сессии

Около трети россиян хотя бы раз в жизни обращались за помощью к психологу. При этом значительная часть из них (каждый пятый) прошла три-четыре сессии, а каждый десятый занимался психотерапией на протяжении нескольких месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-психотерапии «Ясно», которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».