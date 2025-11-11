Подавляющее большинство психологов не оправдывают ожиданий россиян от первой сессии

Опрос показал, что начало психотерапии вызывает у респондентов противоречивые эмоции: доминирующими чувствами являются надежда (57 процентов) и страх (46 процентов). Большинство опрошенных (66 процентов) надеются, что специалист сразу предложит конкретное решение проблемы. При этом главным опасением (71 процент) стало возможное получение негативной информации о себе.
Также россияне часто ожидают, что психотерапевт на первой встрече сможет быстро определить и объяснить причины сложившейся ситуации (52 процента) и что процесс изменений пройдет быстро и гладко (43 процента). Реальный опыт первой сессии, как правило, отличается от ожиданий. Полное совпадение ожиданий с реальностью отметили лишь 15 процентов россиян, треть опрошенных заявили о частичном совпадении, и столько же — о расхождении.
Несмотря на различия, более 70 процентов участников исследования оценили свой первый опыт как положительный, ощутив облегчение. Кроме того, 64 процента респондентов почувствовали прилив сил и вдохновение. Однако треть опрошенных испытали разочарование, поскольку не получили желаемых глубоких инсайтов или быстрых решений.
В целом, 75 процентов россиян отметили позитивные изменения уже после первого занятия. Так, 46 процентов смогли увидеть свою проблему под новым углом и найти новые подходы к ее решению, а 29 процентов лучше поняли ее структуру. Самым ценным результатом для 71 процента респондентов стало осознание того, что их проблема в принципе решаема.
В России на 30 процентов увеличилось число ипохондриков. Психологи отмечают, что в последнее время люди стали чаще переживать за свое здоровье, ощущать недомогания и искать у себя болезни, хотя медицинские обследования не подтверждают патологий.