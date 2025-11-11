В «Сочи Марафоне» поучаствовали более шести тысяч человек

Более 6 тыс. человек приняли участие в массовом легкоатлетическом забеге «Сочи Марафон», который прошел 2−3 ноября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Сочи.
К соревнованиям присоединились жители 477 городов России, а также представители еще семи стран. Самому юному участнику забега — всего один год, самому возрастному — 85 лет. Организаторы подготовили несколько дистанций: марафон, полумарафон, 10 и 5 км. Также в программе были детские забеги и старт в дисциплине «северная ходьба». Маршруты прошли по центральным улицам курорта.
«Наша цель — чтобы каждый житель Сочи, от ребенка до человека старшего поколения, мог найти себе занятие по душе и возможностям. Мы активно работаем над развитием как любительского, так и профессионального спорта, поддерживая наши спортивные школы, из которых выходят будущие чемпионы. “Сочи Марафон” — это мощный импульс, который вдохновляет людей на занятия спортом, мотивирует вести активный и здоровый образ жизни, а здоровые и спортивные жители города — это главное богатство и будущее нашего солнечного курорта», — отметил директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Анатолий Мирошников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.