В «Сочи Марафоне» поучаствовали более шести тысяч человек

«Наша цель — чтобы каждый житель Сочи, от ребенка до человека старшего поколения, мог найти себе занятие по душе и возможностям. Мы активно работаем над развитием как любительского, так и профессионального спорта, поддерживая наши спортивные школы, из которых выходят будущие чемпионы. “Сочи Марафон” — это мощный импульс, который вдохновляет людей на занятия спортом, мотивирует вести активный и здоровый образ жизни, а здоровые и спортивные жители города — это главное богатство и будущее нашего солнечного курорта», — отметил директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Анатолий Мирошников.