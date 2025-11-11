В Таганроге машина столкнулась с трамваем, в котором было 10 пассажиров

На улице Дзержинского в городе Таганроге Ростовской области произошло ДТР с участием общественного транспорта. По предварительной информации, автомобиль столкнулся с трамваем, в салоне которого находились десять человек. Об инциденте сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Столкновение было зафиксировано 10 ноября в 12:30. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Крета», 39 лет, не предоставил преимущество в движении трамваю. Вследствие этого произошло столкновение с вагоном модели 71−628, которым управлял 40-летний водитель.
На момент аварии трамвай следовал по второму маршруту. Как отмечается, в салоне находилось десять пассажиров. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
