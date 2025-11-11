В Таганроге машина столкнулась с трамваем, в котором было 10 пассажиров

На улице Дзержинского в городе Таганроге Ростовской области произошло ДТР с участием общественного транспорта. По предварительной информации, автомобиль столкнулся с трамваем, в салоне которого находились десять человек. Об инциденте сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.