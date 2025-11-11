В Калининградской области более 140 школьников стали участниками профтуров

Профориентационные туры на предприятия Калининградской области в этом году посетили более 140 школьников. Мероприятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве социальной политики.
Участники профтуров побывали на семи ведущих предприятиях региона, включая «Калининград-ГорТранс», «Водоканал», «Агрофабрика Натурово», «Стимул» и другие.
Школьники не только увидели реальные рабочие места, но и узнали о повседневных задачах специалистов и получили ответы на интересующие вопросы. Также учащиеся попробовали себя в роли представителей различных профессий. Такой практический опыт поможет им определиться с будущей профессией.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.