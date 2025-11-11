Зафиксировано резкое усиление потока летящих к Земле из космоса нейтронов

«Причиной роста космического излучения является вспышка на Солнце, зафиксированная за несколько часов до этого. Вспышки на Солнце происходят довольно часто, но далеко не всегда потоки заряженных частиц, выбрасываемых в результате вспышки, достигают Земли и вызывают в верхних слоях атмосферы ядерные реакции, последствиями которых являются потоки нейтронов. Сегодня мы имеем дело именно с таким событием», — добавила Челидзе.