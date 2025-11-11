«Не вижу необходимости»: Радий Хабиров исключил продажу прибыльного «Башспирта»

Сегодня, отвечая на вопросы в ходе Прямой линии, глава республики Радий Хабиров опроверг слухи о возможной продаже алкогольного гиганта «Башспирт». По словам Радия Хабирова, слухи остаются слухами, а предприятие на самом деле стало довольно прибыльным. Глава региона заявил, что продажа такого успешного актива не имеет никакого смысла.
— «Башспирт» был интересен к продаже несколько лет назад, когда были разговоры о том, что чуть ли не банкротство идёт. «Башспирт» сейчас — в пятёрке производителей крепкого алкоголя, — подтвердил Радий Хабиров. — Это нормальный процесс, когда говорят: «Радий Фаритович, давайте, может, мы купим». Я говорю: «Не вижу необходимости». Повторюсь, что предприятие приносит прибыль, оно даёт многомиллиардные акцизы.
