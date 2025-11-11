В лесах Татарстана собрали 400 кубометров мусора

Осенний этап акции «Чистые леса Татарстана» прошел с 8 сентября по 8 ноября в республике в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан.
За два месяца волонтеры и специалисты лесной отрасли вывезли 400 куб. м твердых бытовых отходов, а также собрали на перегнивание 3,2 тыс. куб. м сухостоя и валежника.
«Акция “Чистые леса Татарстана” объединяет тысячи неравнодушных граждан. Традиционно она проводится дважды в год — весной и осенью. Совместными усилиями нам удается поддерживать порядок в лесах, улучшая экологическую ситуацию и формируя ответственное отношение к природе среди молодежи», — отметил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.