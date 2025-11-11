Педагог из Белгородской области стала призером всероссийской олимпиады

Елена завоевала награду в номинации, посвященной работе психолого-педагогических классов. Школа № 2 является флагманом в этом направлении: уже несколько лет там работают психолого-педагогические классы в ходе реализации муниципального проекта «Губкинский компас профессий». В них обучаются 48 детей, а в этом году проект стартовал для пятиклассников.