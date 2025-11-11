Ричмонд
Педагог из Белгородской области стала призером всероссийской олимпиады

Она завоевала награду в номинации, посвященной работе психолого-педагогических классов.

Директор школы № 2 города Губкина Белгородской области Елена Багликова стала призером всероссийской олимпиады «Педагог — это призвание», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в местной администрации.

Елена завоевала награду в номинации, посвященной работе психолого-педагогических классов. Школа № 2 является флагманом в этом направлении: уже несколько лет там работают психолого-педагогические классы в ходе реализации муниципального проекта «Губкинский компас профессий». В них обучаются 48 детей, а в этом году проект стартовал для пятиклассников.

Отметим, всего лауреатами олимпиады «Педагог — это призвание» в этом году стали более 30 человек.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.