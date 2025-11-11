Юбилейная церемония вручения театральной премии «МК»: как это было

В пресс-центре редакции «Московского комсомольца» в 30-ый раз вручили единственную газетную театральную премию. Для кого-то премия — впервые, а кто-то уже собирает сервиз из фирменных тарелок, изготовленных специально по заказу редакции для знаменательного события. Среди гостей — Кирилл Крок, Александр Домогаров, Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Константин Богомолов и многие другие. В неформальной обстановке заветные награды вручили главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и театральный обозреватель, редактор отдела культуры Марина Райкина, вдохновительница премии. А после торжества новые друзья премии оставили автографы на «стене славы» в редакции «МК».