Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юбилейная церемония вручения театральной премии «МК»: как это было

В пресс-центре редакции «Московского комсомольца» в 30-ый раз вручили единственную газетную театральную премию. Для кого-то премия — впервые, а кто-то уже собирает сервиз из фирменных тарелок, изготовленных специально по заказу редакции для знаменательного события. Среди гостей — Кирилл Крок, Александр Домогаров, Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Константин Богомолов и многие другие. В неформальной обстановке заветные награды вручили главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и театральный обозреватель, редактор отдела культуры Марина Райкина, вдохновительница премии. А после торжества новые друзья премии оставили автографы на «стене славы» в редакции «МК».

133

В пресс-центре редакции «Московского комсомольца» в 30-ый раз вручили единственную газетную театральную премию. Для кого-то премия — впервые, а кто-то уже собирает сервиз из фирменных тарелок, изготовленных специально по заказу редакции для знаменательного события.

Среди гостей — Кирилл Крок, Александр Домогаров, Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Константин Богомолов и многие другие.

В неформальной обстановке заветные награды вручили главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и театральный обозреватель, редактор отдела культуры Марина Райкина, вдохновительница премии. А после торжества новые друзья премии оставили автографы на «стене славы» в редакции «МК».