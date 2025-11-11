Guardian: Бывший сенатор РФ Владимир Слуцкер скончался в хосписе Женевы

В Женеве на 70-м году жизни ушел из жизни бывший сенатор РФ и влиятельный предприниматель Владимир Слуцкер. По информации зарубежных СМИ The Guardian и Daily Mail, он умер еще в сентябре в местном хосписе, но широкой публике об этом рассказали только спустя 1,5−2 месяца.
Адвокат бывшей жены политика официально подтвердил его кончину. На момент смерти Слуцкер был вовлечен в судебный процесс с экс-супругой, проходивший в Лондоне. В суде бизнесмен утверждал о серьезных финансовых трудностях, вызванных, по его словам, неправомерными действиями третьих лиц.
Суд постановил, что наследники Слуцкера должны выплатить его бывшей жене Алене 25 млн фунтов стерлингов, погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам на общую сумму один миллион фунтов. Сам предприниматель неоднократно заявлял, что его финансовые проблемы не связаны с процессом развода.
В то же время британская юридическая фирма Family Law in Partnership (FLiP), как раз представлявшая интересы Алены в суде, сообщила, что судья постановил: экс-сенатор пытался скрыть свое состояние и неоднократно нарушал требования о раскрытии финансовой информации.
По данным компании, Слуцкер владеет домом в Лондоне стоимостью около 45 млн фунтов стерлингов, примерно 4 млн фунтов стерлингов в швейцарском банке REYL, домом в Москве, оцененным в 22 млн фунтов стерлингов, участком под застройку в Москве стоимостью около 150 млн фунтов стерлингов, вложениями в американские фонды на сумму 17 млн фунтов стерлингов и коллекцией искусства стоимостью около 4 млн фунтов стерлингов.
Суд признал, что Слуцкер использовал оффшорные компании для сокрытия своих активов. Он планировал передать коллекцию картин и дом своему взрослому сыну от первого брака Михаилу Слуцкеру. Судья пришел к выводу, что Слуцкер «был нечестен и продолжал действовать нечестно, так как показания Михаила о коллекции искусства были полны противоречий и путаницы». Адвокат Дэвид Эллисон сообщил на сайте фирмы, что экс-сенатор так и не выплатил своей бывшей жене «ни одного пенни» до своей смерти.
Напомним, что еще в далеком 2009 году Слуцкер судился с другой своей бывшей женой Ольгой, и тоже с медийным скандалом и множеством противоречивых данных.