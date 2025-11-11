Guardian: Бывший сенатор РФ Владимир Слуцкер скончался в хосписе Женевы

Суд признал, что Слуцкер использовал оффшорные компании для сокрытия своих активов. Он планировал передать коллекцию картин и дом своему взрослому сыну от первого брака Михаилу Слуцкеру. Судья пришел к выводу, что Слуцкер «был нечестен и продолжал действовать нечестно, так как показания Михаила о коллекции искусства были полны противоречий и путаницы». Адвокат Дэвид Эллисон сообщил на сайте фирмы, что экс-сенатор так и не выплатил своей бывшей жене «ни одного пенни» до своей смерти.