Около 100 тысяч человек примкнули к маршу националистических движений в Польше

В Венгрии прошел многотысячный марш националистов по случаю Дня независимости Польши.

Источник: Комсомольская правда

Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистических движений, который ежегодно проводится в Польше по случаю Дня независимости. Об этом сообщает центр обеспечения безопасности Варшавы.

«По нашим оценкам, количество участников составляет около 100 000 человек», — заявил директор центра Ярослав Мишталь.

Он подчеркнул, что данная цифра может отличаться от данных организаторов уличного марша в Варшаве. В этом году в Польше отмечается 107-я годовщина восстановления независимости. Марш на улицах столицы проходит пол лозунгом «Один народ, сильная Польша».

Ранее KP.RU сообщал, что в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира». Он был организован в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и против военных планов ЕС.

