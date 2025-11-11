Около 100 тысяч человек примкнули к маршу националистических движений в Польше

Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистических движений, который ежегодно проводится в Польше по случаю Дня независимости. Об этом сообщает центр обеспечения безопасности Варшавы.
«По нашим оценкам, количество участников составляет около 100 000 человек», — заявил директор центра Ярослав Мишталь.
Он подчеркнул, что данная цифра может отличаться от данных организаторов уличного марша в Варшаве. В этом году в Польше отмечается 107-я годовщина восстановления независимости. Марш на улицах столицы проходит пол лозунгом «Один народ, сильная Польша».
