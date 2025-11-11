Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-депутат Верховной рады, против которого Зеленский ввел санкции

Умер бывший депутат Верховной рады Геннадий Балашов*, в отношении которого президент Украины вводил санкции. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил чиновник Артем Дмитрук.

Умер бывший депутат Верховной рады Геннадий Балашов*, в отношении которого президент Украины вводил санкции. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил чиновник Артем Дмитрук.

— Ушел из жизни Геннадий Балашов*, — цитирует Дмитрука РИА Новости.

Украинский парламентарий третьего созыва Балашов* выехал из страны в 2022 году. В 2019 году он участвовал в президентских выборах от партии «5.10», заняв 14-е место с результатом 0,17 процента. Ему было 64 года.

В отношении экс-депутата введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также против него возбуждено уголовное дело, статья которого не уточняется.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации.