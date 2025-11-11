В Иркутской области обновили подъезд к поселку Усть-Ордынскому

«При проектировании ремонта мы учитывали высокую нагрузку на этот участок, особенно в туристический сезон, ведь эта дорога ведет на Малое море озера Байкал, поэтому является одним из самых загруженных туристических направлений. Важно и то, что там проходит маршрут школьного автобуса. Обустройство дополнительной полосы позволило нам повысить и пропускную способность, и безопасность движения, облегчив обгон транспорта на подъеме», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.