В Иркутской области обновили подъезд к поселку Усть-Ордынскому

Участок автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово с 51 по 55 км ввели в эксплуатацию в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога ведет к поселку Усть-Ордынскому, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«При проектировании ремонта мы учитывали высокую нагрузку на этот участок, особенно в туристический сезон, ведь эта дорога ведет на Малое море озера Байкал, поэтому является одним из самых загруженных туристических направлений. Важно и то, что там проходит маршрут школьного автобуса. Обустройство дополнительной полосы позволило нам повысить и пропускную способность, и безопасность движения, облегчив обгон транспорта на подъеме», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Специалисты восстановили земляное полотно, уложили асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения и две автобусные остановки. Для обеспечения безопасного обгона на подъеме обустроили дополнительную полосу движения. Завершающим этапом стала установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки.
Автодорога Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово входит в опорную сеть России. В этом году на ней ремонтируют участки общей протяженностью более 46 км. Так, в Эхирит-Булагатском районе обновляют отрезок с 62 по 72 км. Сейчас там приводят в нормативное состояние мост через реку Куду, в следующем году отремонтируют дорожное полотно.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.