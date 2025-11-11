Специалисты предупреждают: мытье сырой курицы может быть смертельно опасным

Мытье сырой курицы может грозить смертельной опасностью, специалисты из Совета по информированию о пищевой безопасности (FSIC) Австралии призвали не мыть ее перед тепловой обработкой. Об этом написало издание 9news.com.
Эксперты отметили, что мытье курицы перед приготовлением создает высокий риск пищевого отравления, поскольку на коже птицы может быть сальмонелла или кишечная палочка. Мытье мяса может привести к распространению бактерий по всей кухне.
По словам главы совета FSIC Джулиана Кокса, чтобы защититься от пищевых отравлений нужно размораживать птицу в холодильнике или микроволновой печи в контейнере, чтобы жидкость от птицы не попала на другие продукты или рабочие поверхности.
Также специалист посоветовал перед приготовлением курицы убедиться, что птица разморожена полностью.
Как писал сайт KP.RU, привычка мыть овощи и фрукты перед тем, как поместить их в холодильник, не спасет от грязи, а, наоборот, только спровоцирует рост бактерий и грибков. Поскольку вода создает благоприятную среду для роста микроорганизмов. Кроме того, мытье может повредить естественный защитный слой продуктов, который предотвращает потерю влаги и проникновение патогенов.