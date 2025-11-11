Специалисты предупреждают: мытье сырой курицы может быть смертельно опасным

Как писал сайт KP.RU, привычка мыть овощи и фрукты перед тем, как поместить их в холодильник, не спасет от грязи, а, наоборот, только спровоцирует рост бактерий и грибков. Поскольку вода создает благоприятную среду для роста микроорганизмов. Кроме того, мытье может повредить естественный защитный слой продуктов, который предотвращает потерю влаги и проникновение патогенов.