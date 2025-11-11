В поликлинике Волоколамска открыли обновленный кабинет физиотерапии

Обновленный кабинет физиотерапии открыли во взрослой поликлинике Волоколамска Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В кабинете работает медицинская сестра с 47-летним стажем в физиотерапии и огромной практикой в сфере здравоохранения Анна Гурина. Пациентам доступны необходимые процедуры: электрофорез, ультразвуковая терапия, УФ-облучение, магнитотерапия, УВЧ-терапия и другие. Такие процедуры помогают при гастритах, гипертонии, остеохондрозе, артритах и многих других заболеваниях.
Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова сообщила, что планируется расширить возможности кабинета физиотерапии с помощью нового современного оборудования. Напомним, с начала года больницы Подмосковья получили 114 новых УЗИ-аппаратов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.