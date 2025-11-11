Станкович покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

Серб Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» по соглашению сторон. Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, что не удовлетворяет его руководство. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе «Спартака».
Исполняющем обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов — воспитанник спартаковской школы с июня 2022 года возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.
— 47-летний специалист будет руководить тренировочным процессом «Спартака», — передает официальный Telegram-канал клуба.
Швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Частью штаба команды также стали помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса. 9 июня сербский специалист Марко Николич покинул этот пост. Он рассказал, что после решения уйти позвонил членам команды и поблагодарил их за совместную работу.