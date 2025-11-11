Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станкович покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

Серб Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» по соглашению сторон. Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, что не удовлетворяет его руководство. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе «Спартака».

Серб Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» по соглашению сторон. Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, что не удовлетворяет его руководство. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе «Спартака».

Исполняющем обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов — воспитанник спартаковской школы с июня 2022 года возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.

— 47-летний специалист будет руководить тренировочным процессом «Спартака», — передает официальный Telegram-канал клуба.

Швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Частью штаба команды также стали помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса. 9 июня сербский специалист Марко Николич покинул этот пост. Он рассказал, что после решения уйти позвонил членам команды и поблагодарил их за совместную работу.