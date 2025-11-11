Станкович покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

Швейцарский специалист Фабио Челестини подписал контракт и стал главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Частью штаба команды также стали помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса. 9 июня сербский специалист Марко Николич покинул этот пост. Он рассказал, что после решения уйти позвонил членам команды и поблагодарил их за совместную работу.