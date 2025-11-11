Кто обязан мыть подъезд в многоквартирном доме: отвечает эксперт по ЖКХ

За чистоту в подъезде отвечает организация, которую жильцы выбрали для управления домом. Это может быть управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, содержать подъезд в чистоте — не дополнительная услуга, а часть платы за содержание общего имущества. Слова эксперта приводит RT.
Размер этой платы зависит от площади каждой конкретной квартиры, и нет единого стандарта для всех домов, но есть минимальные требования. Например, лестницу и площадки первых двух этажей обычно подметают каждый день. Вышестоящие этажи убирают реже — возможно, раз в неделю или две, в зависимости от того, есть ли в доме лифт или мусоропровод.
Лестничные марши и площадки нужно мыть не реже одного раза в месяц. Окна моют обычно раз в год. Точный график уборки жильцы могут утвердить на общем собрании и включить в договор с управляющей организацией. Если жильцы хотят более частую уборку, они могут это устроить, но, вероятно, им придётся платить больше каждый месяц. Если жильцы недовольны качеством уборки или её графиком, они имеют право пожаловаться и даже потребовать перерасчёт, отметил Бондарь.
