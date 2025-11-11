Кто обязан мыть подъезд в многоквартирном доме: отвечает эксперт по ЖКХ

Лестничные марши и площадки нужно мыть не реже одного раза в месяц. Окна моют обычно раз в год. Точный график уборки жильцы могут утвердить на общем собрании и включить в договор с управляющей организацией. Если жильцы хотят более частую уборку, они могут это устроить, но, вероятно, им придётся платить больше каждый месяц. Если жильцы недовольны качеством уборки или её графиком, они имеют право пожаловаться и даже потребовать перерасчёт, отметил Бондарь.