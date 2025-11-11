Врач рассказал, какими методами сегодня корректируют сколиоз у детей

Сколиоз — одно из самых распространенных заболеваний позвоночника у детей. Чем раньше выявлено искривление и начато лечение, тем выше шансы сохранить прямую спину. Современные методы коррекции перечислил доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ИПМ Пироговского университета Виталий Левков в беседе с mk.ru.
— Чем раньше мы его выявим, начнем коррекцию и лечение, тем более благоприятные результаты будут, в том числе меньший процент инвалидизации в более зрелом возрасте. Как правило, мы стараемся закончить лечение к 17−18 годам, — пояснил Левков.
Сколиоз делят на четыре степени по углу искривления: от 10 до более 50 градусов. С прогрессированием появляются боли, горб, нарушения работы внутренних органов и даже разная длина ног.
Сегодня применяют дыхательную гимнастику по Катарине Шрот, изометрические и деротационные упражнения, развитие координации. При выраженных деформациях добавляют ношение корсета. Врач подчеркнул, что утренняя гимнастика и регулярные осмотры у ортопеда помогают остановить прогрессирование болезни.