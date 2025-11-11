Думали, не заметят? Какое наказание понесли нечестные работники пунктов выдачи заказов, рассказали в суде

В 2023 году было вынесено два приговора в отношении двух человек, осужденных по ч.1 ст. 211 УК. В 2024 году — два приговора в отношении двух человек — по ч.1 ст. 211 УК, два приговора в отношении трех лиц — по ч.3 ст. 211 УК, по признакам совершения хищения в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. За текущий период 2025 года осуждено пять человек по ч.1 ст. 211 УК.