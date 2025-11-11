Думали, не заметят? Какое наказание понесли нечестные работники пунктов выдачи заказов, рассказали в суде

С развитием маркетплейсов потребители получили возможность на огромном онлайн-рынке сравнивать, выбирать и приобретать различные товары, получать и оплачивать их в одном месте. Маркетплейсы устанавливают свои правила для продавцов, берут на себя часть их функций, в том числе по хранению товаров. С работниками пунктов выдачи товаров заключаются трудовые договоры, договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. Они принимают на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного им нанимателем имущества, обязуются вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного имущества.
Многочисленные пункты выдачи товаров, например, такого популярного маркетплейса, как Wildberries, предоставляют покупателям возможность хранения заказанного ими товара в течение определенного времени, оплаты товара после осмотра, примерки, оформления возврата неподходящих позиций. Однако судебная практика показывает, что созданные для удобства покупателей условия недобросовестные работники пунктов выдачи товаров используют в своих корыстных целях. Судья судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда Светлана Черепанова рассказала в комментарии БЕЛТА о судебной практике рассмотрения уголовных дел, связанных с присвоением имущества такими работниками.
Так, с января 2023 года по октябрь 2025 года районными судами Минска было постановлено 11 приговоров, по которым осуждено 12 материально ответственных работников пунктов выдачи заказов Wildberries за присвоение имущества.
В 2023 году было вынесено два приговора в отношении двух человек, осужденных по ч.1 ст. 211 УК. В 2024 году — два приговора в отношении двух человек — по ч.1 ст. 211 УК, два приговора в отношении трех лиц — по ч.3 ст. 211 УК, по признакам совершения хищения в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. За текущий период 2025 года осуждено пять человек по ч.1 ст. 211 УК.
В основном хищение имущества происходило двумя способами: поступившим в пункт выдачи товарам, заказанным посредством своих аккаунтов в приложении Wildberries (в некоторых случаях аккаунтов неосведомленных знакомых), осужденные присваивали в компьютерной программе статус «возврат». А затем эти товары, а также товары, от получения которых покупатели отказались, присваивали, не оплачивая и не возвращая на склад.
Было и такое. Намеренно отметив в компьютерной программе возврат товара и не передав на склад, осужденные выдавали его покупателям за наличный расчет либо просили перечислить им на банковские карты оплату, объясняя ситуацию случайной отметкой в компьютерной программе о возврате товара, отменить которую невозможно. Покупатели рассчитывались, а деньги осужденные оставляли себе. Некоторые из них сообщили суду, что о схеме хищения узнали от коллег.
Совершая эти противоправные действия, сотрудники пунктов выдачи товаров полагали, что их умышленные преступные действия не будут обнаружены. Образовавшуюся недостачу объясняли утратой товара при перемещении на склад, возможностью хищения товара другими сотрудниками, случайной выдачей товара покупателю без взимания платы.
Осознавая, что несут полную индивидуальную материальную ответственность перед нанимателем, они считали, что при обнаружении недостачи денежные средства будут высчитываться из их заработной платы.
Вместе с тем за совершенные преступления бывшие материально ответственные работники пунктов приема заказов Wildberries понесли наказание в соответствии с законом с учетом продолжительности периода хищения, размера ущерба, принятия мер к его возмещению, сведений о их личностях.
Так, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 211 УК, основное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, сроком на 2 года, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 50 БВ назначено четырем осужденным.
Основное наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа назначено одному осужденному на срок 1 год без дополнительных наказаний, трем осужденным — на срок 2 года с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, а одному из них также и со штрафом в размере 50 БВ. Еще один человек приговорен к 2 годам лишения свободы с условным неприменением наказания на время испытательного срока в 1 год.
За совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 211 УК, троим осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, на определенный срок, со штрафом в размере 100 БВ.
Итогом противоправных действий по присвоению чужого имущества становятся обязанность возместить ущерб, уголовное наказание, в том числе материального характера, невозможность трудоустройства на определенные должности в течение установленных сроков.
Таким образом, прежде чем поддаться соблазну завладеть не принадлежащим на законных основаниях имуществом, следует помнить о неотвратимости наказания, подчеркнула судья Минского городского суда.
БЕЛТА. -0-