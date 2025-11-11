Участники из Набережных Челнов вошли в число победителей «Абилимпикса»

Учащиеся школы № 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья города Набережные Челны вошли в число победителей национального чемпионата «Абилимпикс», сообщили в исполнительном комитете города. Соревнования прошли в Москве с 30 октября по 2 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Тагир Романов занял второе место в компетенции «Специалист по типовым решениям 1С», Раиль Козлов завоевал третье место в номинации «Зубной техник». Выпускник школы № 88 Азамат Фазылов взял золотую медаль в компетенции «Зубной техник».
В итоге Республике Татарстан удалось занять второе место в медальном зачете среди российских регионов, всего сборная получила 69 медалей. Кроме того, республику наградили за организацию и проведение первого Чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».
Отметим, всего участниками чемпионата в этом году стали более тысячи человек — школьники от 14 лет, студенты и работающие граждане с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, а также участники специальной военной операции.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.