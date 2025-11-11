Россиянам назвали продукты, которые помогут укрепить здоровье кишечника

По словам врача, квашеная капуста богата пробиотиками, которые восстанавливают микрофлору и снижают воспаления. В ней также содержатся клетчатка и витамины С, К и группы В, необходимые для обмена веществ, здоровья сосудов, нервной системы и поддержания стабильного уровня сахара.