Россиянам назвали продукты, которые помогут укрепить здоровье кишечника

Гречка и квашеная капуста помогут укрепить здоровье кишечника. Об этом рассказала врач-диетолог Региона Ахуньянова.
По словам врача, квашеная капуста богата пробиотиками, которые восстанавливают микрофлору и снижают воспаления. В ней также содержатся клетчатка и витамины С, К и группы В, необходимые для обмена веществ, здоровья сосудов, нервной системы и поддержания стабильного уровня сахара.
Ахуньянова добавила, что гречка способствует развитию полезной микрофлоры кишечника. Она содержит медленные углеводы, растительный белок, а также рутин и кверцетин, укрепляющие сосуды и уменьшающие воспалительные процессы.
— Не зря еще в нашем детстве на столе были гречка и квашеная капуста. Простые продукты и максимум пользы, — отметила эксперт в беседе с Ufatime.ru.
Гастроэнтеролог Валерия Ломова посоветовала во время завтрака отдавать предпочтение полезным продуктам — яйцам, омлетам, кашам, авокадо, орехам, а также напиткам вроде зеленого чая или отвара шиповника. Она добавила, что употребление кофе может навредить организму.