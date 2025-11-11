В Самаре расчистили озера старицы Дубовый Ерик

Озера старицы Дубовый Ерик расчистили в микрорайоне Волгарь Самары в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего на 16 гектарах комплекса озер было убрано более 70 тыс. кубометров донных отложений, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области.
«В 2024 году после разработки проектно-сметной документации мы заключили двухлетний контракт на проведение работ по расчистке от донных отложений, камыша и древесно-кустарниковой растительности. Одновременно городом было организовано благоустройство прилегающей территории — это одно из обязательных условий для проведения расчистки по госпрограмме. Такой комплексный подход позволил организовать здесь хорошую рекреационную зону», — отметил врио заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Максим Шаго.
На объекте были задействованы экскаватор-амфибия для освобождения водоема от донных отложений и выпавшей растительности, а также баржи для транспортировки поднятого со дна ила. Для проведения работ использовались временные технические площадки и проезды — сейчас они убраны, и территория приведена в первоначальный вид.
В дальнейшем запланирован второй этап расчистки комплекса озер — проектно-сметная документация уже разработана.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.