В Самаре расчистили озера старицы Дубовый Ерик

«В 2024 году после разработки проектно-сметной документации мы заключили двухлетний контракт на проведение работ по расчистке от донных отложений, камыша и древесно-кустарниковой растительности. Одновременно городом было организовано благоустройство прилегающей территории — это одно из обязательных условий для проведения расчистки по госпрограмме. Такой комплексный подход позволил организовать здесь хорошую рекреационную зону», — отметил врио заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Максим Шаго.