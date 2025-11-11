В правительстве Ростовской области произойдут структурные изменения

В Ростовской области проводится реорганизация структуры региональной власти. Соответствующие решения содержатся в указе донского губернатора, на который ссылается информационное издание «Дон 24».
Согласно документу, ключевые изменения коснутся сферы информационной политики. Полномочия по ее формированию и взаимодействию со средствами массовой информации переходят от министерства региональной политики и массовых коммуникаций непосредственно к правительству региона. Для выполнения этих функций в структуре правительства создается управление информационной политики, которое также включит в себя пресс-службу губернатора.
В связи с оптимизацией, штатная численность министерства региональной политики и массовых коммуникаций будет сокращена на 37 единиц. При этом сотрудники будут переведены в аппарат правительства. Само ведомство сменит название на министерство региональной политики Ростовской области.
Также изменения затронут контрольное и правовое управления, которые будут переименованы — из их названий уберут слова «при губернаторе Ростовской области».
Непосредственное руководство новым управлением информационной политики будет осуществлять глава региона. Контрольное и правовое управления, а также протокол губернатора перейдут в подчинение первому заместителю губернатора — руководителю аппарата правительства Ростовской области Александру Скокову.
Координировать процесс организационных преобразований поручено первому заместителю губернатора Александру Скокову и заместителю министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергею Кириленко.
Основные структурные преобразования, согласно указу, вступят в силу с 1 декабря 2025 года. Переименование министерства и сокращение его штата запланировано на 15 января 2026 года.
