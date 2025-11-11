В правительстве Ростовской области произойдут структурные изменения

Согласно документу, ключевые изменения коснутся сферы информационной политики. Полномочия по ее формированию и взаимодействию со средствами массовой информации переходят от министерства региональной политики и массовых коммуникаций непосредственно к правительству региона. Для выполнения этих функций в структуре правительства создается управление информационной политики, которое также включит в себя пресс-службу губернатора.