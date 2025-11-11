Роднина заявила, что фигурное катание стало шоу-бизнесом

Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в последние годы в фигурном катании значительно выросло влияние шоу-бизнеса.
— Потому что мы в серьезных соревнованиях не принимаем участие. И у нас такой вид спорта, что можно делать шоу, какие-то показательные выступления, какие-то интересные соревнования разного формата. И все это требует дополнительной раскрутки, — сказала Роднина.
По ее словам, соответствующие изменения также произошли из-за спортивно-развлекательного телешоу Первого канала «Ледниковый период».
— И теперь народ не всегда четко определяет, где соревнования и какие там требования, а где вот эти «ледниковые периоды», где каждая домохозяйка может надеть коньки, выйти и кататься, — передает слова собеседницы «КП».
Ранее Роднина раскритиковала существующее в обществе представление о необразованности фигуристок и призвала обратить внимание на интеллектуальные способности хоккеистов.
3 ноября появилась информация, что сына фигуриста Евгения Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Плющенко рассказал, что врачи «напичкали» мальчика лекарствами и он завершил свое выступление.