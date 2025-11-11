Парикмахеров не заменят ни автоматы, ни компьютеры. Эксперт о специфике профессии

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парикмахеров не заменят ни автоматы, ни компьютеры. Уверенность в этом выразила директор предприятия «Локон», депутат Гомельского городского Совета депутатов Наталья Рогова на республиканском конкурсе профмастерства парикмахерского искусства «Золотые ножницы», который состоялся сегодня в Гомеле, сообщает БЕЛТА.
Конкурс стал знаковым событием в сфере парикмахерского искусства, отметила Наталья Рогова. «Уверена, что на этой площадке сегодня зажглись новые звездочки, а также настоящие профи со всей страны продемонстрировали свое мастерство и творческий потенциал. Приятно было видеть участников из различных уголков нашей Беларуси. Они показали высшую степень мастерства в нашей профессии. Профессию парикмахера ничто и никогда не сможет заменить. Это одна из немногих профессий, которую не заменят ни автоматы, ни компьютеры, ни ИИ. Это живой труд, человеческое теплое общение», — подчеркнула она.
Сегодня республиканский конкурс объединил более 20 мастеров из десяти белорусских городов, которые продемонстрировали свой профессиональный уровень. Соревновательной площадкой стал Гомельский государственный колледж бытового обслуживания.
О популярности профессии свидетельствует и интерес молодежи. Заместитель директора по учебно-производственной работе Гомельского государственного колледжа бытового обслуживания Евгения Ямпольская рассказала, что ежегодно учреждение выпускает от 30 до 50 молодых парикмахеров. При этом еще во время учебы многие учащиеся пробуют свои силы на конкурсных площадках.
«Очень серьезное внимание мы уделяем конкурсному движению, ведь это важная составляющая практико-ориентированного направления. Наши учащиеся вместе с мастерами производственного обучения и преподавателями спецдисциплин всегда достойно выступают в конкурсах профессионального мастерства — как областных и республиканских, так и международных. К примеру, за 10 лет на нашем счету — более 200 наград международного конкурса “Невские берега” в Санкт-Петербурге. Участие в конкурсах — серьезная практика, так как учащиеся сталкиваются с нестандартными ситуациями и заданиями в заданных условиях. Кроме того, это и возможность изучения новых технологий и техник стрижек, укладок и окрашивания, а также шанс сравнить свои силы с участниками из других учреждений, посещать мастер-классы», — пояснила заместитель директора.
Из года в год в колледже наиболее высокие проходные баллы и конкурс при поступлении именно по профессии «парикмахер». «Это свидетельствует о том, что эта сфера остается популярной и востребованной. Кроме того, достаточно много учащихся выбирают интегрированную специальность “парикмахер-швея”, чтобы попробовать себя сразу в двух направлениях. Также ребята проходят подготовку по целевому направлению. Ежегодно мы выполняем контрольные цифры приема по целевой подготовке. К нам поступают замотивированные и целеустремленные учащиеся», — резюмировала Евгения Ямпольская.
Проект организован Белорусским профсоюзом работников ЖКХ и сферы обслуживания, а также ОАО «Локон». Состязание парикмахеров под знаком «Золотые ножницы» проходит в третий раз. Конкурс нацелен на повышение престижа профессий в бьюти-сфере, поддержку талантливых специалистов и укрепление чувства гордости за свою профессию. Организаторы планируют проводить его ежегодно. -0-
