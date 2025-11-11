Парикмахеров не заменят ни автоматы, ни компьютеры. Эксперт о специфике профессии

«Очень серьезное внимание мы уделяем конкурсному движению, ведь это важная составляющая практико-ориентированного направления. Наши учащиеся вместе с мастерами производственного обучения и преподавателями спецдисциплин всегда достойно выступают в конкурсах профессионального мастерства — как областных и республиканских, так и международных. К примеру, за 10 лет на нашем счету — более 200 наград международного конкурса “Невские берега” в Санкт-Петербурге. Участие в конкурсах — серьезная практика, так как учащиеся сталкиваются с нестандартными ситуациями и заданиями в заданных условиях. Кроме того, это и возможность изучения новых технологий и техник стрижек, укладок и окрашивания, а также шанс сравнить свои силы с участниками из других учреждений, посещать мастер-классы», — пояснила заместитель директора.